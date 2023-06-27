В Каменске-Уральском открыт Центр прогресса бокса

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Каменский центр стал стартовым в новом проекте.

В Каменске-Уральском открыт Центр прогресса бокса

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

В городе Каменск-Уральский президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Алексей Герасимов открыли Центр прогресса бокса.

В 2018 году Евгений Куйвашев и Умар Кремлев (тогда генеральный секретарь Федерации бокса России) подписали соглашение о создании в регионе пяти центров бокса. Каменский центр стал стартовым в этом проекте, а первый камень в фундамент нового здания был заложен в 2019 году. Сегодня же на церемонии открытия присутствовали прославленные спортсмены: Александр Поветкин, Денис Лебедев, Егор Мехонцев, Александр Беспутин, Петр Ян, Магомед Курбанов и Шавкат Рахимов. Для всех гостей глава города Алексей Герасимов и директор Центра Александр Кукарин провели экскурсию.

Четырехэтажное здание оборудовано по последнему слову техники и имеет необычную круглую форму. В нем ежедневно смогут заниматься до 500 человек. Сердце «Витязя» — зал-арена на третьем этаже. Современное освещение и мультимедийное оборудование позволяет проводить здесь турниры любого уровня. В новом спортивном сооружении будут культивировать не только бокс, но и ряд других единоборств.

Президент Международной федерации бокса Умар Кремлев отметил, что Каменск-Уральский — боксерский город, и ему был необходим Центр прогресса бокса.

«Сегодня не просто праздник бокса, а праздник спорта. Спорт развивает характер, формирует человека как личность», — подчеркнул он.

«Центр прогресса бокса в Каменск-Уральском очень мощный и я считаю, что один из лучших спортивных центров в России. Спорткомплекс большой, очень функциональный и все, кто принимали участие в строительстве, сделали все правильно — по-боксерски. Радостно, что у молодого поколения есть возможность тренироваться в таких хороших условиях», — заявил один из прославленных каменских боксеров Александр Беспутин.

«Именно в таких небольших городах бокс и нужно развивать. Именно в таких городах и рождаются настоящие чемпионы. Новый Центр прогресса бокса „Витязь“ получился отличный с большим просторным залом. Здесь уже можно проводить первенства города и области. Сегодня для занятий боксом у молодежи есть все. Главное — желание», — считает Александр Поветкин.

«Очень круто, что такие спортивные сооружения открываются в маленьких городах. Это отличная мотивация для подрастающего поколения», — сказал мастер спорта по боксу и экс-чемпион UFC Петр Ян.

Сразу после церемонии открытия в Центре прогресса бокса стартовали поединки чемпионата УрФО. Победители в августе будут представлять федеральный округ на чемпионате России в Хабаровске.

В Каменске-Уральском открыт Центр прогресса бокса

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Фото: Пресс-служба Федерации бокса России

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Фото: Пресс-служба Федерации бокса России

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Фото: Пресс-служба Федерации бокса России

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Фото: Пресс-служба Федерации бокса России

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Фото: Пресс-служба Федерации бокса России

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Фото: Пресс-служба Федерации бокса России

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Фото: Пресс-служба Федерации бокса России

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Фото: Пресс-служба Федерации бокса России

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