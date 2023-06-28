В России предложили ограничить наценку на отечественные автомобили

Национальный союз защиты прав потребителей предложил установить максимальную надбавку на цену отечественных автомобилей в 15%. Об этом сообщают «Известия».

«Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров», — сказал руководитель организации Павел Шапкин.

Он добавил, что обычно страны не устанавливают предельные цены на подобную продукцию. Однако в России такой механизм работает на табачном рынке, где зафиксирована максимальная цена пачки сигарет.

Организация уже направила соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. При этом Шапкин считает, что росту цен на автомобили способствуют высокие ставки кредитов, недостоверная реклама по стоимости машин, а также различные навязанные услуги.

Так, согласно данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена на авто выросла в 2020-м на 7%, в 2021-м — на 18%, в 2022-м — на 20%, а в первом квартиле 2023 года — на 11%. Согласно оценкам союза, на ситуацию влияет и то, что участники рынка искусственно завышают стоимость продукции.

При этом в Минпромторге заявили, что такая статистика не подходит для мониторинга динамики уровня цен на отечественные машины. Дело в том, отметили в ведомстве, что эти расчеты не предполагают разделения на российские и зарубежные автомобили.

Однако министерство поддержало направленные на соблюдение ответственной ценовой политики инициативы. Более того, согласно оценке ФАС, такое предложение не противоречит принципам антимонопольного законодательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продажи автомобилей в России выросли в 2,6 раза за год.