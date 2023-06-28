«Чтобы избавиться от людей»: как ИИ может привести к уничтожению человечества

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Аделина Ким
Аделина Ким 70 0

The Week: искусственный интеллект может привести к уничтожению человечества

«Чтобы избавиться от людей»: как ИИ может привести к уничтожению человечества

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Mario Aurich

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Ученые считают, что искусственный интеллект может стать умнее людей всего через пять лет.

В ближайшие годы развитие искусственного интеллекта может вызвать массовые потрясения в обществе и даже привести к скорейшему вымиранию человечества. Об этом со ссылкой на ученых и инженеров пишет американское издание журнала The Week.

ИИ в скором будущем может принести последствия, с рисками пандемий и ядерной войны. Такого мнения придерживаются более 350 инженеров и исследователей. А британский ученый Джеффри Хинтон считает, что все опасения, связанные с мощным развитием искусственного интеллекта, совсем не являются выдумкой или научной фантастикой.

Раньше он считал, что эта опасность может побеспокоить человечество только через 30 лет, однако в последнее время искусственный интеллект стремительно превращается в сверхразум, а это значит, что он может стать умнее человека быстрее, чем этого ожидалось. По мнению, ученого главная опасность для человечества в том, что искусственный интеллект сможет превзойти людей в практически любой сфере. Хинтон сравнил это с прибытием на нашу планету высшей инопланетной расы.

«Один из сценариев заключается в том, что злонамеренные субъекты будут использовать его возможности для создания нового биологического оружия, более смертоносного, чем естественные пандемии», — подчеркивает он.

ИИ могут использовать злоумышленники, террористы и многие другие преступники. Они способны отключать финансовые рынки, электросети и другие важные объекты инфраструктуры.

«Чтобы избавиться от людей, ИИ может обмануть лидеров стран, заставив их поверить в то, что враг запустил ядерные ракеты, чтобы они запустили свои собственные», — отмечает ученый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как искусственный интеллект размывает границы между фейком и правдой.

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