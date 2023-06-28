Минобороны: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 44 0

Сразу несколько целей были успешно поражены российскими войсками.

Минобороны: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В Краматорске в Донецкой народной республике поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады, сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны.

Также сообщается, что в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое в ДНР были нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

В МО РФ уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Тема:
Спецоперация
28 июн
«Тяжелый этап»: как в офисе Зеленского признают неудачи своего контрнаступления
28 июн
«Идет отлов»: на Украине сообщили об охоте на мужское население
28 июн
Система ПВО РФ сбила все ракеты, атаковавшие Мелитополь
28 июн
Муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО
28 июн
«Все это увидят»: в Киеве анонсировали основные события контрнаступления ВСУ
28 июн
«На грани развала»: в США предрекли крах ВСУ и режиму Зеленского
28 июн
Разгромлены и уничтожены: ВС РФ отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
28 июн
Путин отметил самоотверженность российских бойцов в ходе СВО
28 июн
Мощный удар из гаубиц Д-20! Лучшее видео из зоны СВО за день
28 июн
Стала известна дата приезда в Москву посланника Ватикана по Украине
+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.05
0.39 93.14
0.84
И в пустынях могут расти деревья: китайский гороскоп на июль 2023 года

Последние новости

14:29
В Швеции разрешили акцию с сожжением Корана у мечети
14:27
Два человека скончались в Испании из-за «убийственной» жары
14:21
«Не хотелось быть Джоном Джоновичем»: как IVAN выбирал свой псевдоним
14:11
Минобороны: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ
14:04
Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против Литвы
14:03
Вы не поверите: сыграть Д' Артаньяна в культовом фильме должен был другой актер

Сейчас читают

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Елена Подкаминская: «У меня нет времени дружить»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео