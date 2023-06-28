Минобороны: в Краматорске поражен пункт дислокации офицерского состава ВСУ

В Краматорске в Донецкой народной республике поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады, сообщили в ходе ежедневного брифинга Минобороны.

Также сообщается, что в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое в ДНР были нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

В МО РФ уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.