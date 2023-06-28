В России объявили в розыск разработчика софта против киберпреступлений

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Суд в Москве заочно арестовал разработчика софта против киберпреступлений Кислицына

В России объявили в розыск разработчика софта против киберпреступлений

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Суд избрал заочный арест в отношении него на два месяца.

Глава департамента F.A.C.C.T. и разработчик софта Никита Кислицын был объявлен в розыск. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Также стало известно о его заочном аресте. В частности, ему вменяют совершение преступления по статье 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом информации»).

«Суд избрал заочный арест в отношении Кислицына на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

Позже в самой компании объявили, что его задержали в Казахстане.

F.A. С. С.T. — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, решений для предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования киберпреступности и защиты интеллектуальной собственности в Сети.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МВД РФ объявило в розыск россиянина, назвавшего себя военным летчиком.

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