Собака всю ночь охраняла потерявшегося в тайге мальчика

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Ребенок спал под валежником из веток, а менее чем в километре от него была берлога медведицы с медвежатами. Как его спасли?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Невероятную историю спасения ребенка в Приамурье обсуждает сегодня вся страна. Десятилетний мальчик оторвался от отца и заблудился в непроходимой тайге. До населенных пунктов — десятки километров, дойти нет шансов. С собой, конечно, ни еды, ни воды.

Но самое страшное — это ночь в глухой чаще и дикие звери. Какие две счастливые случайности спасли маленького Толю — узнал наш корреспондент Олег Барышев.

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