Собака всю ночь охраняла потерявшегося в тайге мальчика

Невероятную историю спасения ребенка в Приамурье обсуждает сегодня вся страна. Десятилетний мальчик оторвался от отца и заблудился в непроходимой тайге. До населенных пунктов — десятки километров, дойти нет шансов. С собой, конечно, ни еды, ни воды.

Но самое страшное — это ночь в глухой чаще и дикие звери. Какие две счастливые случайности спасли маленького Толю — узнал наш корреспондент Олег Барышев.