В Ярославской области ввели штрафы за плевки

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

За первый проступок нарушителю придется заплатить полторы тысячи рублей. Дальше — больше.

В Ярославской области ввели штрафы за плевки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков

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В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. Кроме нас, имеют такую административную ответственность Сингапур и Казахстан», — заявил губернатор.

Сегодня Евраев встретился с российским режиссером Никитой Михалковым, обсудив с ним культурную жизнь региона. Тогда-то он и рассказал о штрафах за плевки. Михалков, в свою очередь, поддержал это решение.

Так, за первый проступок нарушитель заплатит полторы тысячи рублей. А вот если он и дальше будет себя так некультурно вести, то штраф будет уже три тысячи рублей, передает РИА Новости.

В своем Telegram-канале губернатор также обратил внимание на то, что региональный закон «Об административных правонарушениях» «морально устарел». Его уже не обновляли 16 лет.

«Мы принимаем поправки, чтобы защитить наших добросовестных граждан от недобросовестных, чтобы люди, которые соблюдают правила, не чувствовали себя ущемленными», — отметил он.

Так, в Ярославской области также увеличили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте до двух тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России приняли закон об уголовной ответственности за нарушения в работе коллекторов.

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