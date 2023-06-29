Лучше не трогать: как себя вести при встрече со змеей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 47 0

При встрече со змеей не стоит делать резких движений

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Woike; 5-tv.ru

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Встретить рептилию можно не только на природе, но и в черте города. Какие правила поведения стоит соблюдать?

Змеи приползают к городским домам, чтобы попить и охладиться. Их можно встретить около подъезда, под фундаментом, вблизи водоемов или луж.

Далеко не все змеи, которых можно увидеть в городе, являются ядовитыми. Однако всегда следует избегать близкого контакта с рептилией и вызвать сотрудников МЧС.

Как себя вести при встрече со змеей?

Если вы заметили змею, не делайте резких движений. Медленно отойдите на безопасное расстояние, не поворачиваясь к ней спиной.

Также не стоит пытаться забить змею камнями или палкой. Убийство некоторых видов змей наказывается штрафом. Кроме того, это негуманно.

А если змея укусила?

Необходимо сразу же вызвать скорую помощь. Нельзя прижигать или разрезать рану, нужно обработать ее антисептиком и зафиксировать конечность.

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Лучше не трогать: как себя вести при встрече со змеей

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