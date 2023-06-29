«Жить, а не выживать»: боевик ВСУ признался, почему решил перейти на сторону РФ

Он обратился к лидеру киевского режима, признавшись в том, как на самом деле к солдатам относятся командиры.

В распоряжение 5-tv.ru попали кадры сдавшегося в плен боевика Вооруженных сил Украины. Он рассказал о том, что сподвигло его и других перейти на сторону России, а также кое-что пожелал своему президенту Владимиру Зеленскому.

По словам одного из пленных, у старших командиров ВСУ очень плохое отношение к военным.

«Пока мы находились на своих позициях, нас каждые часа два-три обстреливали. Могли не спать дня два. Связи особо не было. Обмундирования тоже. Было страшно. А наше „смелое“ руководство за все время моего нахождения, на разных позициях, прохлаждалось в квартирах Херсона», — рассказывает пленный.

Также он добавил, что связь начальники поддерживали с ними только по телефону, но сеть редко ловила, а телефоны часто разряжались. Более того, с продуктами были тоже большие проблемы. Например, им привозили просрочку. Или банку тушенки, состоящую из жира и хрящей. Военный признался, что даже хлеба было мало.

«Мне такое наплевательское отношение надоело, я хочу жить, а не выживать. Поэтому мы с Николаем решили сдаться в плен и подтянули еще одного нашего товарища, но решение было не легким», — продолжает он.

Пленный сказал, что 28 мая они ночью с товарищами сели в лодку и начали движение в сторону левого берега Днепра. Затем нашли белую тряпку и подняли ее вверх. Российские военные их тут же забрали. Теперь они очень хотят пожелать другим военным ВСУ сделать правильный выбор.

«Господин пан президент, мы хотим жить. Вы даже представить себе не можете, сколько бессмысленных смертей. Только за май 2023 года в нашем батальоне погибло более 50 человек», — заключил пленный.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как евродепутат назвал условие заморозки конфликта на Украине.