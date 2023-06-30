Гоген Солнцев показал 83-летнюю невесту: «Моя игривая проказница»

Известный шоумен считает, что его новая избранница еще слишком молода. Чтобы стать женой, ей придется подождать два года.

Фрик и шоумен Гоген Солнцев, видимо, окончательно пережил разрыв с супругой Екатериной Терешкович, которая была старше его на 26 лет (на момент свадьбы жениху было 37 лет, а невесте 63). Справился он и с болезненными воспоминаниями о браке с дочерью Терешкович — Полиной. В жизни звезды случилась новая любовь. Седовласой избраннице 83 года. В личном блоге Солнцев опубликовал совместное фото.

«Моя новая невеста — 83 годика. А кто даст? Красотка и сексуальная малышка! Ждем, пока чуть-чуть подрастет, годиков до 85, и поженимся с ней всем завистникам и шаромагам назло! Люблю тебя, моя игривая проказница», — так он подписал снимок.

Имени своей «малышки» Гоген не раскрыл, как и историю романтического знакомства. Стоит отметить, бывшие дамы немало потрепали ему нервы — и драки были, и оскорбления. Терешкович старшая, по словам Солнцева, страдала алкоголизмом, и его борьба за трезвость жены была тяжелой и безрезультатной. Любовь не победила.

Гоген Солнцев и его таинственная невеста. Фото: Instagram* / solntcev

Нельзя не заметить, что нынешняя невеста не просто старше Гогена. Она в весьма и весьма почтенном возрасте, хоть возлюбленный и называет малышкой. Поклонники полагают, что знаменитый фрик просто превратился в охотника за наследством.

В конце прошлого года Гоген Солнцев заявлял в интервью Люсьен Крысановой, что наконец сбежал из «царства старух», которые присосались к нему как пиявки. Забыв о семье своих бывших жен, он упал в объятия молодой красавицы и поверил в счастье. Ради этой девушки шоумен даже решился на пластическую операцию — липосакцию лица и тела. Куда пропало дыхание молодости, так вдохновившее мужчину, неизвестно.

Ранее, писал 5-tv.ru, остепениться решил другой популярный любитель зрелых дам Прохор Шаляпин. После целой череды состоятельных любовниц певец задумался о наследии. Заявил, что хочет иметь троих детей. Но почему-то от разных женщин.

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