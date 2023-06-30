Есть риск: можно ли заразиться паразитами после заказа роллов или суши

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Аделина Ким
Аделина Ким 31 0

Гастроэнтеролог Вялов: заразиться глистами после суши и роллов маловероятно

Есть риск: можно ли заразиться паразитами после заказа роллов или суши

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Marina Horvat

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Не заметить паразита в организме практически невозможно — он сразу даст о себе знать.

Паразитарные инфекции — это давно ушедшая в прошлое история, даже употребление сырой рыбы в азиатской кухне не приведет к заражению глистами. Об этом изданию NEWS.ru заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Эксперт отметил, что преимущественно рыба выращивается в специальных емкостях, куда не могут попасть паразиты из внешних источников. Однако риски все же есть, но они очень незначительны.

«Суши, роллы — там содержится риск, но не факт, что глисты. Риск, когда мы едим сырую рыбу, он однозначно больше. Но откуда рыба? Она из кормушки, куда не попадает вода из внешних источников и там не может завестись глист», — объясняет специалист.

Вялов также уверен, что проблема паразитов в рамках большой эпидемиологии — это малая часть общей картины. Но некоторые специалисты здравоохранения и гастроэнтерологи развивают ее из-за нехватки профессионализма и компетентности.

«Иногда не надо оправдывать свою некомпетентность и незнание причин проблем с кишечником просто глистами», — считает врач.

Во время сдачи кала на анализы будет сложно не заметить паразита, а появление аскариды в теле человека сразу выдаст «ядерную» аллергическую реакцию. Однако сами медики иногда назначают старые и бесполезные методы лечения паразитной инфекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защититься от паразитов.

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