Свадебный бум в Петербурге вынуждает ЗАГСы работать на износ

В Санкт-Петербурге настоящий свадебный бум! 28 тысяч пар расписались в городе на Неве в прошлом году. ЗАГСы Северной столицы и так работают до 11 вечера, а желающих все не убавляется.

Особенно сильно молодоженов привлекает период белых ночей и возможность сразу отправиться в плавание по Неве. Приглашение на одно из торжеств получил и наш корреспондент Максим Облендер. Все подробности — в его репортаже.