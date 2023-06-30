Свадебный бум в Петербурге вынуждает ЗАГСы работать на износ
Количество пар, желающих расписаться в Северной столице, растет с каждым годом.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Weber; 5-tv.ru
В Санкт-Петербурге настоящий свадебный бум! 28 тысяч пар расписались в городе на Неве в прошлом году. ЗАГСы Северной столицы и так работают до 11 вечера, а желающих все не убавляется.
Особенно сильно молодоженов привлекает период белых ночей и возможность сразу отправиться в плавание по Неве. Приглашение на одно из торжеств получил и наш корреспондент Максим Облендер. Все подробности — в его репортаже.
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