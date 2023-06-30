«Могут вызывать летальный исход»: почему Мадонна не смогла вылечиться до конца

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 18 249 0

Врач-иммунолог Крючков: наиболее опасный период для жизни Мадонны прошел

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alec Michael; Личный архив Николая Крючкова; 5-tv.ru

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Правильно ли то, что ее вообще выписывали из больницы?

Певица Мадонна, которую накануне выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, еще чувствует себя плохо. Как стало известно, после выписки из медицинского учреждения у певицы началась неконтролируемая рвота, и она не может встать с постели.

5-tv.ru решил поинтересоваться у врача-иммунолога Николая Крючкова о том, могут ли при таком новом состоянии Мадонны, начаться какие-нибудь осложнения, которые приведут к летальному исходу? Правильно ли то, что ее вообще выписывали из больницы в таком состоянии? Также в СМИ появилась информация о том, что она хочет 15 июля отправиться уже в большой концертный тур. Но можно ли это делать?

По словам иммунолога, из огромного списка бактериальных инфекций — тысячи клинически значимых. Чтобы точно определить диагноз звезды, нужно понять, какая именно у артистки.

«Они настолько же разные, как и заболевания, вызванные вирусами», — говорит эксперт.

Эксперт отмечает, если речь идет о последствиях сепсиса (инфекционного заражения крови — Прим. ред.), то инфекция проникает в системный кровоток и вызывает постоперационные осложнения.

«Тогда, когда возникает локальный очаг инфекции. Инфекция проникает через барьеры и попадает в кровь, а иммунная система не может быстро купировать, справиться. И в результате, эти бактерии „гуляют по организму“ через кровеносную систему. И, соответственно, дальше могут распространяться в другие органы. В том числе, в очень отдаленно расположенные относительно исходного очага», — объяснил врач.

Кроме того, есть заражения крайне неприятные не только, потому что они вызваны крайне опасной бактерией.

Также у звезды могут быть и устойчивые заразные заболевания, например, давно и хорошо известная, но не страшная бактерия становится лекарственно-устойчивой. В таком случае поможет только наиболее тяжелые, токсичные препараты и длительный курс антибиотиков. Эксперт отмечает, только так врачи смогут победить инфекцию, но и то — не всегда.

«То, что есть активные проявления в виде рвоты и прочее… Тоже сложно сказать. Может быть, тут еще какая-то желудочно-кишечная инфекция, а не последствия септицемии», — говорит Николай Александрович.

По словам иммунолога, здесь нельзя точно утверждать, так как неизвестен первоначальный и текущий диагноз.

«Есть заболевания, бактериальные в том числе, которые могут вызывать летальный исход», — утверждает Николай Крючков.

Врач считает, что пластические операции Мадонны — это фактор риска, но это вовсе не означает, что они привели к тому же сепсису.

«В подавляющих случаях, они не приводят к сепсису, даже, если их много», — констатирует Крючков.

По словам медика, скорей всего, американской знаменитости порекомендовали выписываться и продолжать получать амбулаторное лечение.

«Наверное, острый период, наиболее опасный с точки зрения опасности для жизни прошел. Это не значит, что она вылечилась полностью и нет никаких последствий. Они могут быть и длительное время. <…> Если масштабное поражение, массивное, то органы могут потерять часть функций, безусловно», — говорит специалист.

Как итог, эксперт считает, если артистка планирует отправиться в концертный тур, а это тяжелая психоэмоциональная нагрузка, то значит — она посоветовалась с врачами, и ей разрешили.

«Вряд ли у нее есть острая потребность заработать деньги», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что привело Мадонну на больничную койку.

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