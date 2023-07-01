Умер генерал-полковник Борис Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Он прошел всю Великую Отечественную войну — участвовал в Сталинградской битве, а также в битвах на Курской дуге и на Днепре.

Умер генерал-полковник Борис Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Читайте нас в: Дзен Новости

На 101-м году жизни скончался генерал-полковник Борис Уткин, участвовавший в Параде 7 ноября 1941 года на Красной Площади. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Не стало Бориса Павловича (вчера. — Прим. ред.), во второй половине дня, к сожалению. Он был в госпитале», — сказал он РИА Новости.

Борис Уткин прошел всю Великую Отечественную войну. За заслуги перед Отечеством был награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и другими.

Согласно данным из открытых источников, генерал-полковник воевал на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Также участвовал в Сталинградской битве, в битвах на Курской дуге и на Днепре.

 

+14° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.38
1.35 96.02
0.91
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

2:12
В задымившемся в аэропорту Пулково самолете находилась делегация из Вьетнама
1:46
Пятилетняя девочка пропала в Оренбургской области
1:23
Обстановка в Пулково после задымления самолета — видео
1:05
Футбольный клуб «Севилья» выставил на трансфер всех футболистов из-за долгов
0:48
Умер генерал-полковник Борис Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году
0:27
«Их места заняты»: Никита Михалков о покинувших Россию артистах

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Родовое проклятье династии Ефремовых: какие беды преследуют знаменитую семью
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео