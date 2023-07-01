Умер генерал-полковник Борис Уткин, участвовавший в Параде в 1941 году

На 101-м году жизни скончался генерал-полковник Борис Уткин, участвовавший в Параде 7 ноября 1941 года на Красной Площади. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Не стало Бориса Павловича (вчера. — Прим. ред.), во второй половине дня, к сожалению. Он был в госпитале», — сказал он РИА Новости.

Борис Уткин прошел всю Великую Отечественную войну. За заслуги перед Отечеством был награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и другими.

Согласно данным из открытых источников, генерал-полковник воевал на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Также участвовал в Сталинградской битве, в битвах на Курской дуге и на Днепре.