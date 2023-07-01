Футбольный клуб «Севилья» выставил на трансфер всех футболистов из-за долгов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

По некоторым данным, сумма задолженности составляет 90 миллионов евро. Но кому?

Футбольный клуб «Севилья» выставил на трансфер всех футболистов из-за долгов

Фото: www.globallookpress.com / Joaquin Corchero

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Футбольный клуб «Севилья», являющийся победителем последней Лиги Европы, выставил на трансфер всех спортсменов основной команды из-за долгов на сумму порядка 90 миллионов евро. Об этом сообщила испанская газета Marca.

Как рассказало издание, президент клуба Пепе Кастро дал указание — после погашения долгов сформировать новую команду, которая будет способна с достоинством выступить в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

Вместе с тем, по сообщению портала Transfermarkt, общая стоимость игроков клуба составляет чуть более 200 миллионов евро. Среди самых дорогих значатся нападающий Юссеф Эн-Несири, полузащитник Лукас Окампос, вратарь Яссин Буну, защитники Гонсало Монтиэль и Маркос Акунья.

К слову, одержанная «Севильей» победа в конце мая в финале Лиги Европы стала седьмой по счету. Клуб никогда не проигрывал в финале этого еврокубка.

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