На территории студии Warner Bros. произошел пожар после взрыва трансформатора

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

По словам очевидцев, большой столб черного дыма шел с верхнего этажа студии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Alexander Merchak; Reuters / KABC; 5-tv.ru

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Пожар на территории киностудии Warner Bros. произошел после взрыва трансформатора. Об этом сообщает Daily Mail.

«(Очевидцы. — Прим. ред.) слышали „большой бум“, небо начало заполняться жутким дымом. Другие утверждали, что видели мерцающие огни в нескольких кварталах от знаменитой студии», — пишет издание.

Отмечается, что спасатели оперативно отреагировали на поступающие сообщения и приехали на место ЧП. Ликвидировать возгорание удалось быстро. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

По данным издания, большой столб черного дыма шел с верхнего этажа студии, расположенной в округе Лос-Анджелеса.

К слову, это не первый пожар на киностудии. В июле 2019 года возгорание возникло на площадке, где снимали восемь фильмов по книгам Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере, а также картины «бондианы» и «Богемскую рапсодию». А спустя четыре месяца сотрудников Warner Bros. эвакуировали из-за природного пожара. Огонь тогда распространился недалеко от студии на площади почти 14 гектаров. В тушении участвовало порядка 230 пожарных. Один из них пострадал и был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как семилетняя девочка в Приднестровье устроила пожар.

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