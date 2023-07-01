Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил иностранец, которого не пустили в страну

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Погибли два человека.

Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил иностранец, которого не пустили в страну

Фото: © РИА Новости / Родион Прока

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Стрельбу в аэропорту Кишенева устроил иностранец. Причиной послужило то, что его не пустили на территорию Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

«В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент: иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Молдавии, применил огнестрельное оружие», — уточнили в ведомстве.

По данным ТАСС, ссылающегося на пресс-службу молдавского правительства, иностранец выхватил пистолет у пограничника во время конвоирования для посадки на обратный рейс после получения отказа во въезде в страну.

Из-за случившегося в аэропорту Кишинева были временно отложены авиарейсы, пассажиры эвакуированы. В результате стрельбы погибли два человека.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором разъяренный приморец поджег соседа из огнемета и выстрелил в женщину из гарпуна.

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