Умер президент Российского университета транспорта Борис Лёвин

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 43 0

Его общественная деятельность известна на федеральном и отраслевом уровнях.

Умер президент Российского университета транспорта Борис Лёвин

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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На 74-м году жизни умер президент Российского университета транспорта (РУТ) Борис Лёвин. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса, которому подведомственен вуз.

О причинах смерти не сообщается.

Борис Лёвин родился 11 августа 1949 года в подмосковном городе Железнодорожный. В 1968 году окончил Московский электротехнический техникум. В 1973 году — Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ — так раньше и назывался РУТ) по специальности «Автоматика и телемеханика». Там же окончил и аспирантуру.

В 1997 году занял пост ректора МИИТ. Оставил эту должность в 2018-м, но стены вуза не покинул — сохранил должность президента университета и остался главой Ассоциации вузов транспорта.

Лёвин является заслуженным работником высшей школы РФ. Его общественная деятельность известна на федеральном и отраслевом уровнях. Ученый написал более 530 научных трудов, подготовил 21 кандидата наук и 12 докторов наук. Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского и Почета.

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