Android под угрозой? Как защитить смартфон от взлома

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 38 0

Для пользователей смартфонов на базе Android появилась новая угроза

Фото, видео: Depositphotos / terovesalainen; 5-tv.ru

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Хакеры создали новый вирус, с помощью которого они могут получить доступ к личным данным владельца гаджета. Как не стать жертвой?

Хакеры создали новую угрозу для владельцев смартфонов Android. Троянец Rasket позволяет им получить доступ к личным данным пользователя.

Вирус распространяется под видом сервисов для знакомств или чатов для взрослых, приложений с функцией радар-детектора или лотерейных приложений. При этом злоумышленники не угрожают пользователям потерей доступа к данным - они вымогают деньги, шантажируя полученными фото, видео или документами.

Кроме того, покупая доступ к контенту, человек может согласиться с неочевидными условиями. После этого с его карты ежемесячно начнут списывать деньги. А скачивая скамерские приложения, пользователь автоматически попадает на мошенническую страницу. Там его просят ввести личные данные и оплатить комиссию, чтобы получать соцвыплату или легкий заработок.

Пользователи iPhone в России чаще всего сталкиваются с такими видами мошенничества, как скам и фишинг. Однако и iOS, и Android находятся примерно на одном уровне кибербезопасности.

Понять, что ваш телефон взломали, можно по следующим признакам:

  • Быстрая разрядка батареи;
  • Большой объем расходуемого интернет-трафика;
  • Появление незнакомых программ;
  • Потеря аккаунтов;
  • Списание средств с карты или номера телефона.

Как защитить себя от взлома:

  • Следить за активностью приложений;
  • Скачивать приложения только из официальных магазинов;
  • Использовать антивирусное ПО;
  • Не переходить по подозрительным ссылкам;
  • Регулярно обновлять приложения и ОС;
  • Использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию;
  • Обращать внимание на разрешения приложений.
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