Android под угрозой? Как защитить смартфон от взлома

Хакеры создали новый вирус, с помощью которого они могут получить доступ к личным данным владельца гаджета. Как не стать жертвой?

Хакеры создали новую угрозу для владельцев смартфонов Android. Троянец Rasket позволяет им получить доступ к личным данным пользователя.

Вирус распространяется под видом сервисов для знакомств или чатов для взрослых, приложений с функцией радар-детектора или лотерейных приложений. При этом злоумышленники не угрожают пользователям потерей доступа к данным - они вымогают деньги, шантажируя полученными фото, видео или документами.

Кроме того, покупая доступ к контенту, человек может согласиться с неочевидными условиями. После этого с его карты ежемесячно начнут списывать деньги. А скачивая скамерские приложения, пользователь автоматически попадает на мошенническую страницу. Там его просят ввести личные данные и оплатить комиссию, чтобы получать соцвыплату или легкий заработок.

Пользователи iPhone в России чаще всего сталкиваются с такими видами мошенничества, как скам и фишинг. Однако и iOS, и Android находятся примерно на одном уровне кибербезопасности.

Понять, что ваш телефон взломали, можно по следующим признакам:

Быстрая разрядка батареи;

Большой объем расходуемого интернет-трафика;

Появление незнакомых программ;

Потеря аккаунтов;

Списание средств с карты или номера телефона.

Как защитить себя от взлома: