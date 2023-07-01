Переговоры проводились на высшем уровне.

Поездка главы ЦРУ Уильяма Бернса на Украину держалась в строжайшем секрете, о ней не сообщалось до самого прибытия чиновника в Киев. Издание The Washington Post со ссылкой на источники отмечает, что во время преговоров с президентом Владимиром Зеленским и другими вышестоящими чинами обсуждалось, в первую очередь, мирное урегулирование ситуации на Украине.

Однако, речь шла не о поиске компромисса и возобновлению дипломатического диалога с Россией, который Украина разорвала в одностороннем порядке. Бернсу сообщили, что у Киева есть план, который позволит "вернуть значительную часть территорий к осени, продвинуться дальше на восток и принудить Москву к диалогу".

Также ЦРУ пообщеали и далее поставлять разведданные киевскому режиму.

Сможет ли Украина реализовать эти планы в столь сжатые сроки, еще неизвестно. ЦРУ отказалось от комментариев, когда его спросили об оценке Бернсом перспектив украинского контрнаступления.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле оценили возможность начала переговоров по Украине.