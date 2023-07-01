«Задача сделать первый шаг»: как не бросить заниматься спортом на полпути

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 17 0

Тренер по йоге Катя Гуру рассказала, как найти в себе силы и не бросить заниматься спортом

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Партнер по тренировкам однозначно поможет, но самый главный секрет заключается в другом.

Очень часто бывает такое, что человек хочет начать заниматься спортом. Но превратить тренировки в регулярный процесс — очень сложно. Тренер по йоге Катя Гуру рассказала эксклюзивно сайту 5-tv.ru, как приучить себя заниматься спортом и не бросить это дело.

Эксперт отметила, чтобы перед занятиями не было лишних трудностей нужно к тренировке подготовиться заранее. Положите коврик и одежду с вечера. Или можно заниматься в пижаме. Задача — облегчить путь к тренировкам.

«Когда вы просыпаетесь и вам не хочется. Вы прям говорите себе: „Окей, сегодня не час тренировки, а полчасика“. Просто походи на беговой дорожке. Просто немножечко порастягивайся. Просто не хочешь бежать в парке, ну вокруг пройди. Но мы всегда знаем, что наша задача сделать первый шаг, себя уговорить», — объяснила тренер.

После того, как человек начинает действовать и заниматься, то он горд сам за себя. Он испытывает невероятную мощь и энергию.

Катя Гуру отметила, что не нужно себя ругать за пропуск тренировок. Каждый день можно начинать с чистого листа, но главное приступить к занятиям.

А вот когда у вас есть партнер, то легче вдвойне. Можно скидывать друг другу фотографии ваших успехов и сравнивать результаты на умных часах. Это очень мотивирует из-за того, что партнеры в спорте, как правило друг друга поддерживают и никто не хочет оставаться позади.

«Поэтому, пожалуйста, занимайтесь. Я могу сказать, что раньше я никогда системно не занималась, а сейчас я считаю, что это просто привычка на миллион. Между прочим, и дети наши подтягиваются, наш партнер и, в общем, все вместе люди, которые классно выглядят, здоровы и планируют все вместе жить до 99 лет, не меньше», — заключила тренер по йоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие правила нельзя нарушать перед тренировкой.

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