Названа причина смерти прокурора Чувашии Андрея Фомина

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 90 0

Прокурору Чувашии Андрею Фомину стало плохо во время заплыва по Волге

Названа причина смерти прокурора Чувашии Андрея Фомина

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

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Медикам не удалось спасти прокурора Чувашии.

Прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге. Как сообщил 5-tv.ru осведомленный источник, ему стало плохо в воде.

Сотрудники МЧС оперативно достали Фомина из воды и доставили на берег, стали оказывать первую медицинскую помощь, а затем передали медикам, но спасти прокурора не удалось. Сотрудники скорой и реанимации очень долго проводили спасательные работы, несмотря на все усилия, прокурор скончался.

Также известно, что у Андрея Фомина была острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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