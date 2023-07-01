Названа причина смерти прокурора Чувашии Андрея Фомина
Прокурору Чувашии Андрею Фомину стало плохо во время заплыва по Волге
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Медикам не удалось спасти прокурора Чувашии.
Прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге. Как сообщил 5-tv.ru осведомленный источник, ему стало плохо в воде.
Сотрудники МЧС оперативно достали Фомина из воды и доставили на берег, стали оказывать первую медицинскую помощь, а затем передали медикам, но спасти прокурора не удалось. Сотрудники скорой и реанимации очень долго проводили спасательные работы, несмотря на все усилия, прокурор скончался.
Также известно, что у Андрея Фомина была острая сердечно-сосудистая недостаточность.
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