Названа причина смерти прокурора Чувашии Андрея Фомина

Медикам не удалось спасти прокурора Чувашии.

Прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время заплыва по Волге. Как сообщил 5-tv.ru осведомленный источник, ему стало плохо в воде.

Сотрудники МЧС оперативно достали Фомина из воды и доставили на берег, стали оказывать первую медицинскую помощь, а затем передали медикам, но спасти прокурора не удалось. Сотрудники скорой и реанимации очень долго проводили спасательные работы, несмотря на все усилия, прокурор скончался.

Также известно, что у Андрея Фомина была острая сердечно-сосудистая недостаточность.