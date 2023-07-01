Беременная актриса Ольга Кузьмина рассказала о препятствии в отношениях с женихом

Несколько недель назад стало известно, что знаменитость вот-вот станет мамой во второй раз.

Актриса множества российских сериалов Ольга Кузьмина рассказала, что настоящей любви никогда не помешает никакое расстояние. И ее заявление не может быть голословным — знаменитость поделилась в своих социальных сетях трогательной историей — оказывается, с ее женихом Евгением какое-то время пришлось жить не просто на два города, а на две страны.

По словам Кузьминой, она и сосчитать не может, сколько раз ей пришлось ездить к возлюбленному в Минск и возвращаться в Москву. Сейчас Евгений наконец смог к ней переехать, но ему все равно приходится разрываться и ездить в Белоруссию по рабочим вопросам. Да и сама звезда не сидит дома — из-за съемочного графика приходится часто летать в командировки.

«Но мы давно поняли, что расстояние не является проблемой», — подытожила Ольга.

Ранее, 5-tv.ru сообщил, что Ольга Кузьмина скоро станет мамой во второй раз.