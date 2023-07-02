Москвичи обсуждают «жесткий» дрифт на Патриарших прудах

Инцидент произошел накануне вечером. О личности лихача пока ничего не известно.

Москвичи обсуждают в социальных сетях «жесткий» дрифт на Патриарших прудах. Как следует из публикаций, инцидент имел место накануне вечером. На кадрах заметно, что лихач буквально кружится без остановки.

Все происходило прямо на оживленном перекрестке. Сразу несколько машин оказались заблокированы из-за спонтанного перформанса.

Личность лихача пока не установлена. Вскоре после дрифта он свернул в переулок и исчез.

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