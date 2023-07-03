Тайное стало явным: Анна Курникова оказалась в разводе с российским хоккеистом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Анна Курникова скрывала свой развод более 20 лет

Тайное стало явным: Анна Курникова оказалась в разводе с российским хоккеистом

Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

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Вскоре после свадьбы со спортсменом она познакомилась с Энрике Иглесиасом.

Российская теннисистка Анна Курникова более 20 лет скрывала свой развод. Оказалось, что до отношений с певцом Энрике Иглесиасом спортсменка состояла в браке с хоккеистом Сергеем Федоровым. Как сообщает издание KP.RU, союз не просуществовал и пары лет.

За хоккеиста Курникова вышла замуж в 2001 году, а вскоре после свадьбы она познакомилась с артистом. Между ними моментально пробежала искра, но Анна не могла иметь интрижку на стороне, потому временно и оборвала связь с Энрике.

При этом, несмотря на давность событий, отец Курниковой всегда опровергал детали личной жизни дочери, в то время как мать Федорова оказалась более сговорчивой для общения с журналистами. Она рассказывала, что брак был зарегистрирован в одном из московских ЗАГСов.

«Это была чудесная церемония. Я очень рада стать свекровью Анны», — говорила когда-то мама Федорова.

Чуть позже информацию подтвердил и сам хоккеист, отметив, что их брак долго не продлился. Также поговаривали, что Федоров купил пентхаус для Курниковой за 1,6 миллиона долларов. Сама же спортсменка о разводе до сих пор молчит. Впрочем, до сих пор неизвестно, состоит ли она с Инглесиасом в официальном браке.

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