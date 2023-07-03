Три вагона и локомотив сошли с рельсов в Приморье

В Приморье сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший уголь. Локомотив и три вагона опрокинулись. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

ЧП произошло вечером 2 июля на перегоне Анисимовка-Тигровый. Никто не пострадал, но график движения поездов, как грузовых, так и пассажирских, серьезно нарушен.

Причины аварии выясняет транспортная прокуратура. Известно, что ликвидации последствий аварии на железной дороге из Партизанска и Первой речки направлены восстановительные поезда.