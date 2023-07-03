Три вагона и локомотив сошли с рельсов в Приморье

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 41 0

Движение пассажирских и грузовых поездов из-за ЧП нарушено.

Три вагона и локомотив сошли с рельсов в Приморье

Фото: МЧС РФ по Республике Коми / ТАСС

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В Приморье сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший уголь. Локомотив и три вагона опрокинулись. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

ЧП произошло вечером 2 июля на перегоне Анисимовка-Тигровый. Никто не пострадал, но график движения поездов, как грузовых, так и пассажирских, серьезно нарушен.

Причины аварии выясняет транспортная прокуратура. Известно, что ликвидации последствий аварии на железной дороге из Партизанска и Первой речки направлены восстановительные поезда.

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