Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 8 317 0

Что случилось с 90-летним артистом?

Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Народный артист России, советский кинорежиссер и сценарист Александр Митта госпитализирован в городскую больницу имени Боткина в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной информации, 90-летнему режиссеру понадобилась помощь врачей из-за внезапного частичного паралича, но точная причина госпитализации пока не сообщается. Сейчас за Александром Наумовичем наблюдают врачи.

В то же время сын известного культурного деятеля — Евгений — в беседе со СМИ опровергает данные новости. По его словам, отцу не становилось плохо. Однако, предположительно, скорую помощь вызвал именно сын.

В 2022 году Александр Митта потерял жену, с которой прожил более полувека. А в марте 2023 года режиссер пережил коронавирусную инфекцию.

Ранее 5-tv.ru публиковал новые подробности о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова.

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