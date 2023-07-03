Дело в голове: раскрыт способ стремительного похудения

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Cell Reports: ученые из Японии назвали белок SF1 отвечающим за набор веса

Дело в голове: раскрыт способ стремительного похудения

Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter

Читайте нас в: Дзен Новости

Японские специалисты из Национального института физиологических наук далеко продвинулись в этом вопросе.

Ожирение — это опасная проблема, которая может привести к ряду негативных последствий. Среди них — сахарный диабет, артериальная гипертензия, бронхиальная астма, больные суставы.

Это снижает качество жизни, уменьшает уровень энергии и повышает возможность возникновения депрессии. Ученые по всему миру ищут способы, как добиться поддержания веса в оптимальных параметрах.

Так, японские специалисты из Национального института физиологических наук страны далеко продвинулись в этом вопросе. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Ученые нашли в мозгу нейроны, которые выделяют белок SF1. Этот фермент снижает воспаление в белой подкожной жировой ткани.

Нейроны, вырабатывающие SF1, находятся в гипоталамусе — это небольшая область в промежуточном мозге. Она отвечает за метаболизм и чувство насыщения.

Эксперты провели на лабораторных мышах эксперименты и выяснили, что грызуны без нейронов, которые выделяют SF1, значительно в большей мере прибавляют в весе. Причем не важно, на какой диете находятся животные.

При этом их вес рос не только при потреблении жирной пищи — грызунам не помогал даже умеренный рацион. Ученые считают, если привести эти нейроны в действие, то получится разработать новые способы лечения ожирения и вытекающих из этого заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в каких случаях липосакция бессильна и как тогда убирать лишние килограммы.

+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

18:24
Видео быстро удалили: на Филиппинах оконфузились с рекламным роликом для туристов
18:15
Дело в голове: раскрыт способ стремительного похудения
18:05
Алаудинов заявил о гибели командира отряда «Ахмата» Евгения Писаренко
17:55
Следите за «звоночками»: когда пора вести ребенка к психологу или психиатру
17:42
Похудел до костей: Саакашвили шокировал своим видом на заседании суда
17:25
Российские бойцы отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Это не просто сигналы: что стоит за странными жестами посла США Линн Трейси в сторону Кремля
Балерина на двоих: Волочкова раздвинула ноги перед состоятельными мужчинами
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео