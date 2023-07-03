«Взвесили плюсы и минусы»: Памфилова рассказала о подготовке к осенним выборам в России

С главой ЦИК пообщался президент Владимир Путин. Что нового будет в голосовании в текущем году?

Жители новых регионов впервые будут участвовать в российских выборах — в единый день голосования в сентябре. О подготовке к этому важному событию Владимиру Путину доложила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Понимаем, что ситуация сложная, понимаем, что военное положение, но тем не менее… Мы в соответствии с законом провели все необходимые консультации с ФСБ, с Минобороны, обсуждали это тщательно, взвесили все плюсы, минусы, все „за“ и „против“, и взяли на себя такую серьезную ответственность — поддержать их инициативу и стремление провести выборы», — сказала Памфилова.

«Какая-то помощь нужна сейчас при подготовке?» — спросил Путин.

«Вы и так помогаете», — отметила глава ЦИК.

«Финансирование вовремя выделяется на работу, на технику?» — задал уточняющий вопрос президент.

«Владимир Владимирович, благодаря именно Вашему поручению оно выделяется», — добавила Памфилова.

Как заявила Элла Памфилова, жители новых регионов смогут проголосовать и в других городах России. А в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях откроются участки для военных, строителей, врачей, которые сейчас там находятся по долгу службы.

Также глава ЦИК отметила, что многие члены участковых избирательных комиссий сейчас занимаются волонтерством, многие ушли на фронт, в том числе добровольцами.