«Взвесили плюсы и минусы»: Памфилова рассказала о подготовке к осенним выборам в России

Эфирная новость 42 0

Путин обсудил с Памфиловой подготовку к осенним выборам в России

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

С главой ЦИК пообщался президент Владимир Путин. Что нового будет в голосовании в текущем году?

Жители новых регионов впервые будут участвовать в российских выборах — в единый день голосования в сентябре. О подготовке к этому важному событию Владимиру Путину доложила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Понимаем, что ситуация сложная, понимаем, что военное положение, но тем не менее… Мы в соответствии с законом провели все необходимые консультации с ФСБ, с Минобороны, обсуждали это тщательно, взвесили все плюсы, минусы, все „за“ и „против“, и взяли на себя такую серьезную ответственность — поддержать их инициативу и стремление провести выборы», — сказала Памфилова.

«Какая-то помощь нужна сейчас при подготовке?» — спросил Путин.

«Вы и так помогаете», — отметила глава ЦИК.

«Финансирование вовремя выделяется на работу, на технику?» — задал уточняющий вопрос президент.

«Владимир Владимирович, благодаря именно Вашему поручению оно выделяется», — добавила Памфилова.

Как заявила Элла Памфилова, жители новых регионов смогут проголосовать и в других городах России. А в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях откроются участки для военных, строителей, врачей, которые сейчас там находятся по долгу службы.

Также глава ЦИК отметила, что многие члены участковых избирательных комиссий сейчас занимаются волонтерством, многие ушли на фронт, в том числе добровольцами.

+22° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
89.33
0.95 97.26
1.24
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

23:00
Остались без призов: как Оксана Самойлова развела своих подписчиков
22:55
Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках выросла до тысячи квадратных метров
22:53
Участникам СВО могут разрешить переход на бесплатное обучение в вузах
22:45
Точная копия: дочь Заворотнюк опубликовала видео с малышом на руках
22:32
«Ото лба до носа»: под Новосибирском подростки нанесли другу 70 ножевых ранений
22:22
Турецкие моряки спасли француза, пытавшегося пересечь Атлантику в педальной лодке

Сейчас читают

Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку
Раскрыты подробности экстренной госпитализации режиссера Митты
Паразит, аномалия или второй человек: почему рождаются двуликие люди и кто из них настоящий
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео