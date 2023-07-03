Раскрыты подробности экстренной госпитализации режиссера Митты

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 144 0

Знаменитого кинодеятеля госпитализировали, предположительно, с частичным параличом.

Раскрыты подробности экстренной госпитализации режиссера Митты

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Экстренно госпитализированному режиссеру Александру Митте врачи поставили диагноз, связанный с сердечными проблемами. Об этом сообщил осведомленный источник 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что народный артист России, создатель советского фильма-катастрофы «Экипаж» Александр Митта доставлен в городскую больницу имени Боткина в Москве.

По предварительной информации, у 90-летнего режиссера случился внезапный частичный паралич. Однако сын Митты Евгений в беседе со СМИ опроверг эти данные. По его словам, отцу не становилось плохо. В то же время есть сведения, что скорую помощь кинодеятелю вызвал именно сын.

В прошлом году Митта потерял жену, с которой прожил более полувека. В марте этого года режиссер перенес коронавирусную инфекцию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли вернуться к привычной жизни сломавший восемь ребер телеведущий Николай Дроздов.

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