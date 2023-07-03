Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Азербайджане

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 2 491 0

Жители Баку покидают свои дома.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Азербайджане

Фото: www.globallookpress.com / Sabirin Manurung

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Азербайджане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 43 километрах к северо-востоку от города Хачмаз, а очаг — на глубине 35 километров. Как пишет РИА Новости, толчки ощутили в Баку, жители города покидают свои дома.

Подземные толчки также фиксировались в Дагестане, в 100 километрах от Дербента. По информации МЧС, магнитуда оценивалась в 5,9.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6.

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