Крупнейшая за 20 лет эскалация: что происходит между Израилем и Палестиной
Операция Израиля на западном берегу реки Иордан входит во вторую фазу
Фото, видео: www.globallookpress.com / Matan Golan; 5-tv.ru
В регионе продолжаются тяжелые столкновения.
Масштабная операция Израиля на западном берегу реки Иордан входит во вторую фазу. Это становится самой серьезной эскалацией палестино-израильского конфликта за последние 20 лет.
Около тысячи солдат военного ведомства Тель-Авива и две сотни единиц военной техники, включая бронетранспортеры и танки, стянуты в палестинский Дженин и окрестности. В регионе продолжаются тяжелые столкновения.
В Тель-Авиве это назвали контр-террористической операцией и уже отчитались о ликвидации баз боевиков, готовивших атаки против Израиля, а также об уничтожении лаборатории по производству боеприпасов. Палестинская сторона, в свою очередь, называет действия израильской армии преступлением против мирного населения.
Число раненых, по данным Минздрава Палестины, уже достигло сотни человек, также как минимум девять человек убиты. О потерях со стороны Израиля пока не сообщается.
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