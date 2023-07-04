Опасная эволюция: онколог назвал самый первый признак рака

В большинстве случаев рак — следствие других запущенных болезней.

Известный онколог и хирург Иван Карасев предупредил о вероятности онкологического заболевания из-за полипов в кишечнике. От этого в первую очередь не застрахованы пациенты, которые не уделяют болезни должного внимания. Несвоевременное и неправильное лечение порой приводят к печальным последствиям. Даже операция не дает полной гарантии, что полипы не вырастут вновь и не перерастут в недоброкачественные новообразования.

«Их в дверь, а они в окно» и растут, как грибы после дождя. <…> Полипы — это результат мутации клеток слизистой. В норме слизистая постоянно обновляется, на месте старых клеток вырастают такие же красивые и правильные. Но когда есть воспаление, клетки не могут вырастать такими же правильными, и они становятся «подбитыми». Из таких клеток и отрастают полипы», — пояснил врач в своем Telegram-канале.

Но когда это тянется слишком долго, полипы эволюционируют еще дальше и становятся раковыми новообразованиями.

По словам онколога, причиной полипов становятся заболевания желудочно-кишечного тракта. Хронический гастрит, язвенная болезнь, а также болезнь Крона и колиты — благодатная почва для появления новообразований. Причем в многих случаях перечисленные заболевания провоцирует хеликобактерная инфекция, которую часто недооценивают ни сами пациенты, ни врачи.

«Часто лет в 25 ставят гастрит. Ну гастрит и гастрит. Немного подержали диету, стало лучше и расслабились, но гастрита нет. Не провели исследование на хеликобактер, соответственно, не пролечили. А дальше все перешло в вялотекущее состояние. Вроде не болит, не беспокоит и кажется, что все нормально. В этом-то и ошибка. Полипы тихо и спокойно растут», — предупредил врач.

Операция по удалению полипов в свою очередь часто ничего не меняет. И все из-за того, что факторы, которые содействует развитию воспаления, никуда не делись в организме больного. А ими могут быть сбои в иммунитете, нарушенная микрофлора кишечника, неправильное питание и прочее. Поэтому озадачиться в первую очередь нужно причинами болезни.

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