Приравнять к автомобильным: Минтранс ужесточит штрафы для самокатчиков

Сейчас в кодексе прописано наказание только для велосипедистов и других лиц-участников дорожного движения.

Лихачи на самокатах не скроются от штрафов — Минтранс намерен прописать наказание отдельно в КоАП. При этом сами штрафы для нарушителей на средствах индивидуальной мобильности предлагают приравнять к автомобильным.

Так, например, за превышение скорости дважды придется отдать пять тысяч рублей, а если поймают в нетрезвом виде — оштрафуют на 30 тысяч.

Сейчас в кодексе прописано наказание только для велосипедистов и других лиц-участников дорожного движения. Формулировка, по мнению экспертов, слишком расплывчатая, что позволяет самокатчикам уходить от штрафов. В любом случае, максимальное наказание, которое им грозит сейчас, это 1,5 тысячи рублей.