Неужели пластика? Брэд Питт ошарашил поклонников слишком молодым видом

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Поклонники удивились молодому виду Брэда Питта на съемках рекламы во Франции

Неужели пластика? Брэд Питт ошарашил поклонников слишком молодым видом

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Markalova; 5-tv.ru

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В сети его уже сравнили с главным героем фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона».

Голливудская звезда Брэд Питт поразил поклонников своим внешним видом. Папарацци запечатлели его на съемках рекламы во Франции.

На получившихся фотографиях 59-летний актер выглядит очень молодо. В сети его уже сравнили с главным героем фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», который молодел с каждым прожитым днем.

Сейчас фанаты пытаются раскрыть секрет Питта, а завистники предполагают, что актер просто воспользовался услугами косметолога или даже пластического хирурга.

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