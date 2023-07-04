Неужели пластика? Брэд Питт ошарашил поклонников слишком молодым видом
Поклонники удивились молодому виду Брэда Питта на съемках рекламы во Франции
Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Markalova; 5-tv.ru
В сети его уже сравнили с главным героем фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона».
Голливудская звезда Брэд Питт поразил поклонников своим внешним видом. Папарацци запечатлели его на съемках рекламы во Франции.
На получившихся фотографиях 59-летний актер выглядит очень молодо. В сети его уже сравнили с главным героем фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», который молодел с каждым прожитым днем.
Сейчас фанаты пытаются раскрыть секрет Питта, а завистники предполагают, что актер просто воспользовался услугами косметолога или даже пластического хирурга.
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