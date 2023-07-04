Дрожащим голосом: Дроздов вышел на связь после переломов и рассказал о своем состоянии

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 174 0

Николай Дроздов сообщил, что ему становится лучше после перелома ребер

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Известный ученый недавно жаловался на серьезные осложнения.

Телеведущий Николай Дроздов рассказал 5-tv.ru о своем состоянии после серьезной травмы, которую он получил полгода назад.

«Все улучшается. Я в самой лучшей клинике (лечусь — Прим. ред.)», — поделился он.

По прогнозам врачей, зоолог должен полностью восстановиться к середине лета. Сейчас он проходит реабилитацию — причем исключительно под контролем специалистов.

В конце 2022 года Дроздов сломал восемь ребер в результате неудачного падения — он возвращался домой из МГУ и поскользнулся, выходя из машины. Сразу к врачам зоолог обращаться не стал, поехав в больницу лишь спустя пару дней, когда боль стала нестерпимой.

Телеведущий провел в больнице две недели, покинув ее на инвалидной коляске. Спустя полгода Николай Николаевич рассказал о серьезных осложнениях после перелома — так, пока он с трудом может дышать и говорить.

В настоящий момент Николай Дроздов находится на даче и периодически посещает больницу, передает ТАСС. Так же врачи приходят и к нему лично.

Ранее 5-tv.ru писал, что сможет ли Дроздов вернуться к нормальной жизни после переломов.

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