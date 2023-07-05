Губернатор Петербурга подписал закон о курортном сборе

Курортный сбор, о котором так много говорили в Петербурге, начнут взимать с 1 апреля следующего года. Губернатор подписал соответствующий закон. Туристам, отдыхающим в гостиницах, придется платить дополнительно по 100 рублей в сутки.

Но предусмотрено более 20 льготных категорий, с которых деньги брать не будут. Среди них — ветераны боевых действий, участники СВО, командировочные, многодетные семьи. Все средства должны пойти исключительно на финансирование объектов курортной инфраструктуры и туризма.