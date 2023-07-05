Эксклюзивная экскурсия: как прошла встреча Путина и девочки из Дагестана

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Корреспондент «Известий» Трушнин показал кадры встречи Путина с девочкой из Дагестана

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Ролик с ней завирусился в интернете после рабочей поездки российского лидера в Дербент.

Эта встреча Владимира Путина с Михаилом Мишустиным прошла уже ночью, хотя должна была еще днем, но в графике главы государства произошли изменения. В Кремль приехала Раисат Акипова — та самая девочка, ролик с которой завирусился в интернете после рабочей поездки российского лидера в Дагестан.

Тогда Раисат не удалось встретиться с президентом, но теперь гостью ждала эксклюзивная экскурсия по закрытой части Кремля и главному кабинету страны. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин о том, как это было.

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