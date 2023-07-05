Катастрофа для Камчатки? Чем обернется сброс радиоактивной воды с «Фукусимы»

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Корреспондент «Известий» Якименко рассказал о последствиях сброса воды с Фукусимы

Фото, видео: www.globallookpress.com / z03; 5-tv.ru

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Мнение соседей японцев, судя по всему, не волнует.

Акватории Камчатки угрожает экологическая катастрофа. В соседней Японии планируют сброс 1,5 миллиона кубометров радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима».

Причем мнение соседей японцев вообще не волнует, под угрозой оказалось не только российское побережье, но и китайское. Остановить процесс загрязнения должен был глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, но и он, похоже, не видит в зараженной воде проблем. О возможных последствиях — корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинградской области создали гигантский насос, способный качать расплавленный свинец. Это опытный образец для строящегося в Сибири реактора БРЕСТ. Уникальное оборудование загрузили на специальную автоплатформу, чтобы доставить его в Томскую область.

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