Ценники тают: ремонт иномарок в России стал дешевле
«Известия»: в России на треть подешевел ремонт иномарок
Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС;5-tv.ru
При этом сроки ремонта по ОСАГО для некоторых водителей должны сократиться.
Ремонт иномарок дешевеет — за год цены на импортные запчасти упали примерно на треть. Об этом «Известиям» рассказали в Российском союзе страховщиков.
Кроме того, с середины июля сроки ремонта по ОСАГО для некоторых водителей должны сократиться. Речь об авариях, зафиксированных с помощью европротокола. Заявление на возмещение ущерба можно будет подать онлайн — через сайт «Госуслуг» или мобильное приложение страховой компании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дорожные камеры в России будут штрафовать водителей без ОСАГО.
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