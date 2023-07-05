Ценники тают: ремонт иномарок в России стал дешевле

Эфирная новость 25 0

«Известия»: в России на треть подешевел ремонт иномарок

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС;5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

При этом сроки ремонта по ОСАГО для некоторых водителей должны сократиться.

Ремонт иномарок дешевеет — за год цены на импортные запчасти упали примерно на треть. Об этом «Известиям» рассказали в Российском союзе страховщиков.

Кроме того, с середины июля сроки ремонта по ОСАГО для некоторых водителей должны сократиться. Речь об авариях, зафиксированных с помощью европротокола. Заявление на возмещение ущерба можно будет подать онлайн — через сайт «Госуслуг» или мобильное приложение страховой компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дорожные камеры в России будут штрафовать водителей без ОСАГО.

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

19:12
До шести миллионов евро: кто завладеет наследством Юрия Шатунова
19:01
«Эта часть не выполнена»: Кремль о перспективах продления зерновой сделки
18:53
Силы не равны: раскольники захватили еще одну церковь под Киевом
18:46
Снежный ком: Жулин рассказал про роковой укол, чуть не убивший Костомарова
18:34
В Минобороны назвали обескураживающим враньем оценку британского адмирала потерь техники РФ
18:29
Случаи менингококковой инфекции выявлены среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
В Москве шайка педофилов запустила «школу секса» для детей в соцсети
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео