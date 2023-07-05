«Я вас убью»: Адель обратилась к фанатам с жестким требованием

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Адель призвала фанатов не бросать в нее различные вещи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alec Michael; 5-tv.ru

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Исполнительница, стоя с игрушечной пушкой, предупредила, что не потерпит такого поведения.

Адель пригрозила фанатам во время шоу в Лас-Вегасе. Певица возмущена тем, что поклонники позволяют себе закидывать артистов на сцене даже тяжелыми предметами. Исполнительница, стоя с игрушечной пушкой, предупредила, что не потерпит такого поведения.

«Я предупреждаю вас. Я предупреждаю, если вы посмеете что-нибудь кинуть в меня, я вас убью», — пригрозила артистка.

И ее опасения не напрасны: только за последний месяц подобное происходило трижды. Так, американской певице Биби Рекс в лицо прилетел телефон.

Похожий случай произошел и с другой артисткой в США. А певице Pink поклонник и вовсе во время выступления бросил на сцену пакетик с прахом своей матери.

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