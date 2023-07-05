Сын Митты ответил на слухи о страшных заболеваниях отца: все — правда?

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 352 0

Сын Александра Митты сообщил о стабильном состоянии госпитализированного отца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov; © РИА Новости / Валерий Левитин; 5-tv.ru

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Режиссер находится в больнице с 3 июля — в прессе за это время ему приписали уже несколько диагнозов.

Сын Александра Митты Евгений ответил в беседе с 5-tv.ru на слухи о диагнозах отца. Наследник известного режиссера заявил, что никаких «драматических событий», о которых пишут в СМИ, не произошло.

«Все нормально, все в порядке. Никаких драматических событий, слава Богу, нет», — сказал он.

Ранее ряд Telegram-каналов без ссылок на источники сообщал, что у Александра Митты обнаружили несколько болезней, связанных с сердцем и артериями, а также с потерей памяти. Но все эти «вбросы» его сын в итоге не подтвердил.

Митта попал в городскую больницу имени Боткина 3 июля. Изначально в прессе писали о серьезных проблемах со здоровьем режиссера, однако его сын Евгений опроверг эту информацию. По его словам, артист отправился в лечебное учреждение по собственному желанию, чтобы пройти обследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что кардиолог оценил шансы на восстановление Митты.

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