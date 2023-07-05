Композитор Александр Колкер экстренно госпитализирован в Петербурге

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Рита Миронова
Рита Миронова 32 0

По предварительным данным, 89-летний артист находится в реанимации. Что с ним произошло?

Композитор Александр Колкер экстренно госпитализирован в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

По предварительным данным, композитор поступил в больницу с переломом шейки бедра и сейчас находится в реанимации. Также источник сообщает о ряде сопутствующих после перелома осложнений.

Близкие две недели не могли связаться с Александром Наумовичем, поэтому решили проведать его дома. По их словам, Колкер находился в очень плохом состоянии.

В 2022 году Александр Колкер пережил нападение в Санкт-Петербурге. На знаменитого 88-летнего композитора прямо в кабине лифта набросился неизвестный. Сначала он стал душить артиста, а затем нанес ему несколько ножевых ранений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подозреваемый в нападении на композитора Александра Колкера с ножом задержан.

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