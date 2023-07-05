Путин обсудил с Любимовой восстановление культурных объектов в новых регионах

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По словам министра культуры, всего в плане только на этот год около 90 объектов.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

В новых регионах России открываются музеи, театры и кинотеатры. На встрече с Владимиром Путиным в Кремле Ольга Любимова рассказала, что уже восстановлены десятки культурных учреждений. По словам министра культуры, всего в плане только на этот год около 90 объектов.

«Не менее важно восстанавливать саму материальную базу. Я уже говорил. К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, все чистенько, убрано. Но, конечно, сами учреждения — из машины много не увидишь, из вертолета, — сами учреждения, я знаю, нуждаются в поддержке, в реставрации, в восстановлении на современном уровне — так, как у нас во многих местах делается в России», — отметил глава государства.

«Для нас очень дорого, что есть такая возможность. Вы знаете, в музеях, в библиотеках — каждый федеральный музей становится шефом новых регионов», — добавила Любимова.

Также министр культуры рассказала о важных проектах в Ленинградской области. В Гатчине открылся Международный центр реставрации, а в Выборге завершилась реконструкция парка Монрепо.

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Путин обсудил с Любимовой восстановление культурных объектов в новых регионах

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