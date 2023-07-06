Курс евро вырос до 102 рубля впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро вырос до 102 рубля, следует из данных Московской биржи. Валюта в ходе торгов показала такое значение впервые с 28 марта 2022 года.

Также рекордное значение показал доллар, поднявшись выше 93 рублей. Дорожает и китайскимй юань — 12,86 рубля.

Между тем глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление рубля не связано с желанием нарастить доходы бюджета. По ее словам, плавающий курс показывает свою эффективность как во время кризисов, так и в спокойные времена.

«Пока низкая, предсказуемая инфляция не стала еще полноценным якорем для экономики. Нам к этому надо двигаться», — отметила Набиуллина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями.