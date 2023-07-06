Отсидевший 30 лет житель Омска насмерть забил арматурой пожилую учительницу

Житель Омской области, который вышел из тюрьмы после 30 лет заключения, насмерть забил арматурой 88-летнюю заслуженную учительницу сельской школы в Евгащино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По данным следствия, омич незаконно проник в дом пожилой женщины с металлическим прутом в руках, несколько раз ударил ее по голове. Когда убедился, что пенсионерка еще жива, задушил проводом.

Уточняется, что преступление могло быть спланировано с целью ограбления. Однако денег у пожилой учительницы злоумышленник не нашел. Известно, что женщина на свою пенсию помогала местным — покупала дрова, давала деньги на установление памятников на могилах, а также приобретала флеш-карты для обучающихся.

Труп потерпевшей был обнаружен 4 июля ее подругой. Женщина направилась к приятельнице, потому что та не отвечала на звонки.

Следователи подозревают в произошедшем 61-летнего соседа учительницы, который уже сидел на протяжении 30 лет. Он пытался скрыться с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье за совершение убийства. Суд решает вопрос о заключении мужчины под стражу.

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