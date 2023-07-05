Третий лишний: ревнивец застрелил директора уральского завода из-за любовницы

Знакомые считают, что женщина сама хотела избавиться от двух мужчин, однако точную версию определит следствие.

Ревнивый мужчина застрелил руководителя завода «Пластблок» в Свердловской области из-за романа с его бывшей женой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, директор предприятия, расположенного в Верхней Пышме, завел себе любовницу. Бизнесмен так увлекся романом с молодой девушкой по имени Ольга, что запустил свой завод. Чтобы подарить Ольге иномарку за пять миллионов рублей, он даже продал трактор. После чего бывший муж женщины пришел на завод и застрелил его директора.

По версии собеседника, женщина сама могла натолкнуть экс-супруга на преступление. Возможно, она хотела одним выстрелом убить двух зайцев — устранить обоих кавалеров. Причины могли скрываться в том, что предприниматель набрал кредитов, с которыми не мог расплатиться, у него начались проблемы с бизнесом. Однако официальные детали и обстоятельства случившегося будет устанавливать следствие.

По предварительным данным, ревнивец после совершения деяния скрылся с места преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшую жену якутского миллионера с перерезанным горлом выкинули из ее же машины в Самаре.