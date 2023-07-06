«Спекулянты попробуют поиграть»: что будет с курсом рубля на фоне валютных колебаний

Текущая ситуация является стабильной, убежден экономист.

Курс рубля на фоне колебаний стоимости валют в перспективе должен укрепиться и стабилизироваться. Об этом 5-tv.ru заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.

«Как мне кажется, фундаментально должно быть укрепление российского рубля. Но, опять же, спекулянты попробуют поиграть на курсах рубля и поэтому пытаться угадать, где и когда какой курс будет — для обывателя это слишком сложно», — сказал специалист.

В целом к таким валютным изменениям нужно готовиться заранее, создавая подушку безопасности, отметил он. Предугадать грядущий курс рубля, по его мнению, не всегда могут даже эксперты.

Так, «резкие движения» при конвертации валют зачастую подчиняются эффектам толпы и, как правило, приводят к убыткам. Чирков считает, что рубль должен стабилизироваться и даже скорректироваться.

При этом некий «откат» в сторону укрепления у него должен произойти, но сейчас спекулянты очень активны, добавил экономист. Более того, предупреждает эксперт, курс национальной валюты может измениться непредсказуемо, но в целом в нынешних условиях должен быть тренд на стабилизацию и укрепление.

Отечественная валюта до спецоперации торговалась по 73-75 рублей за доллар, напомнил он. За полтора года такие колебания сравнимы с достаточной существенной динамикой пары доллар-евро, поэтому это не должно вызывать особого беспокойства.

«Я думаю, что у ЦБ есть все инструменты для стабилизации курса российского рубля. Они могут напрямую влиять на ход торгов, могут повысить процентную ставку, о чем разговоры идут», — добавил экономист.

Это, уточнил он, было уже опробовано неоднократно: например, в 2014 году, а также в феврале 2022-го. Соответственно, с помощью этих рабочих механизмов ЦБ может в любой момент остановить ослабление рубля, считает Чирков.

Однако с точки зрения руководства и экспертов регулятора это может оказать негативное влияние на российскую экономику. Текущая ситуация абсолютно стабильна, а иначе мы бы увидели «резкие действия» ЦБ, подытожил эксперт.

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