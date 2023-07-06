Заходили по приборам: пассажирский самолет совершил жесткую посадку на Сахалине

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Пассажирский самолет на Сахалине приземлился с четвертой попытки из-за тумана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

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Судно сильно раскачивало — оно коснулось полосы и едва не уткнулось в нее носом.

На Сахалине пассажирский самолет удалось посадить лишь с четвертой попытки. Приземлиться рейсу из Хабаровска мешали туман и сильный ветер.

Летчикам пришлось уходить на второй и третий круг. Заходы выполнялись по инструментальной системе посадки — то есть по приборам.

И даже во время четвертого снижения машину сильно раскачивало — она коснулась полосы и едва не уткнулась в нее носом. Но в результате все закончилось благополучно, никто из пассажиров и экипажа не пострадал, но стресс люди испытали сильный.

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