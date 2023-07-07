«Я гражданин своей страны»: Домогаров категорично ответил на вопрос об эмиграции

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Народный артист РФ Александр Домогаров исключил эмиграцию из России

«Я гражданин своей страны»: Домогаров категорично ответил на вопрос об эмиграции

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актер признался в любви к Родине и исключил мысль хоть когда-либо оказаться вдали от нее.

Актер Александр Домогаров в беседе с изданием aif.ru высказался на тему эмиграции. Он заявил, что не собирается уезжать из страны, ведь любит ее и именно здесь он многому научился.

«Сейчас непростое время для России, идет спецоперация… Но я гражданин своей страны, я люблю ее и никогда ее не покину. Здесь мои корни, как ни громко это звучит, могилы моих родителей. Здесь меня учили. И научили. Словом, где родился, там и сгодился», — сказал знаменитость.

Он отметил, что за почти 60 лет много где побывал и повидал людей. Но больше таких людей, как в России, не встречал нигде.

«Уверен, таких людей, как мы, не встретишь больше нигде: с таким менталитетом, взглядом на жизнь, с такой добротой и открытостью», — заключил он.

К слову, еще весной прошлого года актера стали обвинять в эмиграции. Мол, он уехал на Кипр после увольнения из театра Моссовета. Но долго слухи распространяться не смогли. Актер резко ответил. Он объяснил, что на острове у него действительно имеется дом. Там на тот момент был еще ремонт. Но это не повод эмигрировать. Да и увольнения из театра на тот момент не было. Домогаров тогда находился в отпуске.

К слову, на счету Домогарова более 50 ролей в фильмах и сериалах. Сейчас артист репетирует роль Арбенина в спектакле «Маскарад» по одноименной драме писателя Михаила Лермонтова, которую в театре Армии ставит режиссер Нина Чусова.

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